Parmi les Outre-mer, Mayotte fait entendre sa voix à l’Opéra de Paris

Si l’haïtien Angelord Blaise, 24 ans, étudiant en musicologie à Lyon, est le grand vainqueur de la 4ème édition du concours Voix des Outre-mer qui se déroulait ce lundi 10 janvier à l’Opéra Bastille, les Mahorais ont fait entendre leur voix.

C’est l’Office Culturel du Conseil départemental qui accompagnait leur prestation, et qui dans un communiqué se réjouit, “bravo à nos chanteurs d’Opéra ! Chaima Assani et Eddy Haribou se sont distingués hier soir, à l’Opéra National de Paris, en rapportant respectivement au cours de la finale, le “prix des jeunes talents” et le “prix d’encouragement de jeunes talents. #OuiMayotteadestalents et peut désormais dire qu’il a ses chanteurs d’opéra.”

Avaient fait le déplacement Mouayad Ben Zouhourya, 4ème vice-présidente chargée des sports, culture et jeunesse, en compagnie d’Elkabir Bin Mohamed, directeur de l’office culturel départemental, qui se sont donnés rendez-vous ce mardi 11 janvier à 14h00 à la salle Multiburo de la Gare St Lazare afin d’échanger et recueillir les impressions de Chaima et Eddy sur Fréquence FM, la chaine radio de Mahorais en métropole.