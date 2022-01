Basket-ball : la fédération revient sur ses déclarations, le BCM continue en Coupe de France

Les clubs ultramarins ont joué de la solidarité. Leur mobilisation contre une mesure jugée « discriminatoire » à Mayotte, en Guyane et à La Réunion, aura payé, et le Baskett-club de Mtsapéré, ainsi que ses partenaires des autres territoires, reviennent dans la compétition.

La Fédération française de Basket (FFBB) avait en effet informé de l’annulation pure et simple de leur déplacement en métropole pour les 16e de finale, pour “privilégier la santé avant tout et d’écarter tout risque éventuel de cas Covid avant, pendant et après la compétition”, et ceci, « en accord avec les autorités gouvernementales ».

Le président du Conseil départemental Ben Issa Ousseni et le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaïla se félicitent de concert que le BCM puisse finalement poursuivre son parcours en coupe de France, « Outre le fait que cette annonce est faite très tardivement alors que les clubs s’étaient organisés pour ce déplacement en prenant en compte la situation sanitaire, nous en déplorons également le fond : elle correspond ni plus ni moins à une éviction de clubs qui s’étaient sportivement qualifiés, là où un report eut été possible et souhaitable »avaient déploré les deux élus.

Ce revirement positif est donc « bienvenu », même si « ce psychodrame évitable a fait perdre du temps aux clubs concernés à quelques jours du déplacement » indiquent les deux élus, qui seront « derrière le BCM lors de son match de Coupe ».