Cartes de bus : Transdev réorganise leur distribution pour contrer l’affluence

C’est avant 5h du matin que élèves et parents se massent devant les bureaux de Transdev à Kawéni, le gestionnaire des transports scolaires, “et même à cette heure, on est même pas sûr d’être reçu car il y a beaucoup de personnes”, nous indique un parent qui nous a alerté en se plaignant que les gestes barrière ne soient pas respectés, “à l’instant où nous vous écrivons il y a plus de 300 personnes amassés dans le hall de l’espace Coraluim”.

Un état des lieux que confirme Frédéric Delouze, directeur de Transdev: “Il y a une grosse affluence que nous avons tenté en vain de juguler. Nous allons procéder différemment dorénavant, par rendez-vous”. Une erreur de jeunesse, explique-t-il, “c’est notre première année de gestionnaire du marché des transports, et nous attendions l’autorisation de vente du conseil départemental, qui est tombée tardivement, mi-novembre”.

Les cartes sont depuis délivrées moyennant 10 euros dans les établissements, “et selon un planning bien défini”, assure-t-il, mais pour ceux qui ne l’auraient pas encore, un numéro est à composer, le 0269 666 360, “un rendez-vous sera proposé”. Mais surtout, pas d’angoisse, les élèves non encore titulaires d’une carte peuvent malgré tout emprunter les transports scolaires, “ils ont tous reçu des récépissés qui restent valables. Nous avons déjà délivré les deux tiers du stock, nous devrions avoir fini d’ici deux semaines.”

A.P-L.