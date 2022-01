Progression “alarmante” du virus, la situation sanitaire “se fragilise” à Mayotte

“Au cours de la semaine du 3 janvier au 9 janvier, 7 026 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 2514 cas pour 100 000 habitants” indique l’ARS dans son bilan journalier. Le dernier bilan faisait état de près de 6000 nouveaux cas jusqu’au 7 janvier, soit près de 1000 de plus de plus durant le weekend.

“Les indicateurs épidémiologiques continuent leur progression” constate ainsi l’ARS. “Le nombre de cas détectés ainsi que le taux d’incidence ne cessent d’augmenter. Il est impératif que chacun se fasse dépister au moindre doute, même en étant vacciné, et respecte scrupuleusement l’isolement en cas de test positif afin de tenter de ralentir la progression du variant Omicron sur le territoire. La fragilisation de la situation sanitaire à Mayotte doit impérativement inciter chacun d’entre nous à rester vigilant avant toute reprise d’interaction sociale que ce soit dans le milieu professionnel que privé”.