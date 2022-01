De nombreux concours organisés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale cette année

Le centre de gestion de la fonction publique territorial de Mayotte organise pour la première fois le concours de gardien brigadier de police municipale. Ce concours est ouvert aux personnes de nationalité française ou ressortissants européens ayant au

minimum 18 ans.

– En externe

– Pour s’inscrire en externe le candidat doit détenir un diplôme de niveau 3 au minimum ( CAP ou BEP) ou être un sportif de haut niveau et enfin être père ou mère de 3 enfants.

– En interne deux modalités d’inscription

– 1 er concours interne : il est ouvert aux agents publics exerçant depuis au moins 2 ans en qualité D’ASVP (agent de surveillance des voies publiques)

– 2 ème concours interne : il est ouvert aux agents publics exerçant depuis au moins 2 ans en qualité de GAV(gendarme adjoint volontaire de la gendarmerie nationale) et les ADS( adjoint de sécurité de la police nationale).

Les dossiers sont à retirer au siège du centre de gestion 10 rue de cavani-97600 Mamoudzou de 08 à 16h00 entre le 11 janvier et le 17 février 2022. La date limite de dépôts des candidatures est prévue le 25 février 2022. Pour tout renseignement veuillez contacter le service concours au 0269 61 06 02 ou cdg976@wanadoo.fr

– Les concours et examens ci-dessous sont aussi prévus en 2022 :

Pour les examens professionnels/

– Examen d’attaché principal

– Examen d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principales de 2 ème classe : retrait des dossiers : du 18 janvier au 23 février : date limite de dépôts des candidatures le 03 mars 2022

– Examen d’agent de maîtrise : retrait des dossiers le 06 septembre 2022

Pour les concours/

Concours d’attaché territorial : retrait des dossiers le 22 mars 2022