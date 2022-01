Après plusieurs années, où en sont les travaux de la salle de cinéma Alpa Joe ?

Cela fait déjà plusieurs années que l’idée de se faire une toile à Mamoudzou relève du fantasme pour nombre d’habitants. Depuis la fermeture, les travaux auront été nombreux, et à ce jour, restent inachevés. La réhabilitation totale du bâtiment aura été nécessaire, face aux nombreuses fuites de la toiture. De la même façon, il aura fallu procéder à une remise aux normes, demandée par la commission de sécurité. Où en sommes-nous plusieurs années après ?

« Les travaux avancent et on espère toucher à la fin très bientôt, on est aujourd’hui en attente de toute la partie accueil de la salle de cinéma » nous explique Mohamed El Kabir, directeur de l’Office Culturel Départemental. Ainsi, il reste à achever l’accueil, les bornes de cartes bancaires pour les ventes de billets, et autres détails. « C’est seulement cela qui est en attente » reprend M El Kabir. Dès qu’on recevra l’ensemble des équipements de la salle d’accueil on sera en mesure de fixer une date d’ouverture ». Mais quand cela sera-t-il ? A cette question , il semble qu’il n’y ait pas encore de réponse. « Si on suivait les dates proposées par l’entreprise, on serait déjà ouvert » explique le directeur de l’OCB. Il reprend : « je n’ose plus m’avancer, j’attends de voir le matériel arriver par bateau à Longoni, et là on pourra donner une date. » M. El Kabir souhaitait originellement pouvoir rouvrir la salle pour les vacances de Noël.

Si le cinéma n’est pas encore prêt, l’OCD a déjà une idée bien précise de la façon dont il sera opéré. Un programme polyculturel, avec des films pour tous les publics sélectionnés par un comité de sélection, lors des six premiers mois d’ouverture. « Une programmation qui permettra de toucher tout le monde » conclue Mohamed El Kabir. Du moins, si les derniers équipements finissent par arriver…

Mathieu Janvier