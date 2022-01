La future compagnie Zena entend bien décoller avant la fin de l’année

Éloignes des communications médiatiques depuis plusieurs mois, les frères Novou n’en ont pas arrêté pour autant d’œuvrer sur Zena, leur projet de compagnie aérienne mahoraise. En ce début d’année, Régis Novou s’est rendu au Mock-up Center d’Airbus. C’était là l’occasion de faire une mise à jour des prestations, des actions qui seront menées en février, et d’affiner les besoins en termes de consulting. Durant la visite, M. Novou s’est vu présenter les derniers produits en cabine, et s’est avéré « particulièrement surpris des avancées technologiques en termes de prestations cabines ». sièges business, racks à bagages, galets ( les zones de préparation et de stockage des denrées alimentaires)… Une qualité annonciatrice de belles promesses.

« Le projet Zena n’est pas inatteignable »

Pour les deux frères, l’heure est désormais au point d’étape : revoir les tendances des marchés de l’Océan Indien, et organiser la certification. Et selon Julien Novou, « normalement tout sera prêt pour le mois prochain », moment où la campagne de certification devrait donc être lancée. Celle-ci durera entre 6 et 9 mois. « Beaucoup de choses sont déjà prêtes en amont » déclare Julien Novou avant de réaffirmer que « le projet Zena n’est pas inatteignable ». En termes de calendrier, les créateurs de Zena aimeraient voir leur premier vol se dérouler pendant la saison haute cette année, de juillet à mi-septembre. « Pour nous cette année on vole » réaffirme M. Novou. Evidemment, la question du choix de l’appareil restera à examiner, bien que les frères aient leurs préférences parmi les trois appareils sélectionnés, les A 330, A321 et A350. La décision dépendra évidemment des types de marchés ciblés ( régional/long courrier, et passager/fret) mais aussi des investisseurs.

Si la compagnie Zena n’a pas encore décollé malgré les annonces l’an dernier d’un premier vol début 2022, il semblerait que le projet arrive en bout de piste, prêt à prendre son envol.

Mathieu Janvier