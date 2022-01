Un nouveau bulletin de vigilance jaune fortes pluies orages à Mayotte

Voici les prévisions pour Mayotte, établies le lundi 10 janvier 2022 à 06h00 locales, et valables pour la journée, la nuit prochaine et la journée du mardi 11 janvier 2022.

Situation générale: Le flux général est léger d’Ouest à Nord-Ouest, chaud et légèrement actif. Prévisions pour la journée: Le matin, notre île se réveille sous un ciel alternant belles éclaircies et passages nuageux responsables de quelques averses et grains localement orageux. L’après-midi, le temps reste très nuageux mais généralement d’altitude. Quelques nuages bas nous touchent par l’Est accompagnés de quelques passages d’averses isolées. Le vent est de 10 à 20 km/h avec quelques pointes par moments, d’Ouest dominant. La mer est belle à peu agitée au vent. La température maximale prévue pour la journée est de : 31°C à Momojou 32°C à Mtsamboro

Heures et hauteurs des marées à Dzaoudzi (heure locale et hauteur) : Basses mers : 03:38 1.50 (+0.19 m) et 15:48 1.40 (+0.19 m) Pleines mers : 09:37 2.85 (+0.19 m) et 22:33 2.95 (+0.19 m)

Heures de lever et coucher du soleil : Le soleil s’est levé à 05:41 et se couchera à 18:31. Prévisions pour la soirée et la nuit : Malgré la présence de quelques nuages, le ciel de la zone est assez bien dégagé au profit des étoiles et de la lune dans son premier quartier. En fin de nuit, d’autres nuages nous intéressent mais sans grand effet. Le vent est variable faible de Nord-Ouest à Nord-Est de l’ordre de 06 à 15 km/h. La mer est belle à peu agitée au large