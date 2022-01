Grève nationale jeudi prochain dans les écoles primaires à l’appelle du SnuiPP FSU

Le SnuiPP FSU, syndicat du premier degré, appelle à une grève nationale jeudi prochain. Le syndicat conteste les conditions d’une rentrée marquée par la crise sanitaire.

“Nonobstant le fait que le SNUipp FSU Mayotte partage l’objectif de maintenir les écoles ouvertes, nous disons que cela ne doit pas se faire dans n’importe quelle condition. Cela exige des moyens, qui n’ont toujours pas été anticipés après 2 années de crise sanitaire et ce, malgré nos multiples alertes. De fait le ministre et son recteur continuent de décharger sur les personnels et les familles la gestion de la pandémie et celle des problèmes de santé publique. Pour rompre avec cet état de fait, le SNUipp-FSU Mayotte revendique : Des règles de fonctionnement revues

 retour à la règle « 1 cas positif = fermeture de la classe »,

 isolement des cas contacts intrafamiliaux,

 mise en place d’une campagne de tests systématiques hebdomadaires,

 maintien des autorisations d’absence (formations, ASA,…). Des équipements et des moyens de prévention

 nettoyage et désinfection quotidien et systématique des salles de classe et des espaces communs,

 doter les écoles en quantité suffisante de savon liquide, solution hydroalcoolique et des masques pour les élèves,

 fourniture de masques chirurgicaux et FFP2,

 dotation de capteurs CO2 pour l’ensemble des locaux scolaires,

 dotation en auto-tests pour les personnels. Des moyens humains

 recrutement immédiat de personnels pour assurer les remplacements (listes complémentaires).”