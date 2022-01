Les mesures de redressement de la commune de Tsingoni jugées suffisantes par la Chambre Régionale des Comptes

Une situation financière détériorée et un déséquilibre dans le budget de la commune de Tsingoni, c’est que ce que la Chambre Régionale des Comptes (CRC) dénonçait en juillet 2019. Et ce, alors que la commune fait l’objet d’un plan de redressement depuis 2016, et voit son budget réglé chaque année par le préfet. En cause principale de ce déficit, des charges de fonctionnement lourdes entre 2015 et 2018.

Dans son avis rendu le 2 juillet 2019, « la chambre constate que le budget primitif de la commune se présente en déséquilibre, aussi bien en section de fonctionnement que d’investissement, avec un déficit cumulé de près de 4 millions d’euros ». Aggravation du déficit, insuffisance des mesures de redressement… Ainsi, le budget prévisionnel pour 2020 était transmis à la CRC le 20 août 2020 par le préfet de Mayotte, et donnait alors lieu à un avis rendu public le 28 septembre. Et là encore, le déficit était au rendez-vous, donnant lieu à une nouvelle injonction.

Désormais, la commune a fait de grands progrès dans l’assainissement de ses finances. Dans son avis rendu fin 2021, la Chambre Régionale des Comptes « constate que les mesures de redressement prises par la commune de Tsingoni sont suffisantes à rétablir l’équilibre en 2021 sous réserve que les opérations de régularisation de recettes soient réalisées. ». Néanmoins, la CRC précise toutefois que cet avis est « sous réserve que les opérations de régularisation de recettes soient réalisées ». La CRC indique également que l’effort de rétablissement de l’équilibre devra continuer, et la commune devra « régulariser dans les meilleurs délais les recettes au titre des exercices 2020 et 2021 ».

Mathieu Janvier