Mamoudzou : bâtiments publics fermés jusqu’à vendredi au moins

“Suite à la recrudescence de l’épidémie et du nombre de cas positifs à la covid-19 au sein des effectifs de la mairie de Mamoudzou, la fermeture au public des bâtiments municipaux et le service minimum sont prolongés jusqu’au vendredi 07 janvier 2022 inclus.

L’état civil assure un service minimum pour les déclarations de naissance et de décès à l’Hôtel de Ville et dans les mairies annexes de Kawéni, Passamainty et Vahibé.

Les services de la propreté urbaine et de la police municipale assurent également un service minimum. Les autres services de la ville poursuivent leurs missions en télétravail.”