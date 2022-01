Les acteurs ultramarins invités à participer à la journée mondiale des zones humides

Pendant tout le mois de février, de nombreuses animations sont organisées dans le monde entier. L’édition 2022 aura pour thème : « Agir pour les zones humides, c’est agir pour l’humanité et la nature ». Ce thème souligne l’urgence à agir pour les zones humides, l’un des écosystème les plus précieux au monde, mais également l’un des plus menacé.

Associations, acteurs privés ou publics, opérateurs touristiques, passionnés : c’est l’occasion pour vous d’organiser des animations sur vos territoires.

Sorties commentées, conférences, activités culturelles, expositions, landart…tout est possible ! Laissez parler votre imagination !

L’objectif : faire aimer ces milieux encore trop souvents méconnus.

Quels âges sont concernés ? De 0 à 99 ans, il n’y a pas d’âge pour apprécier les zones humides !

Dès aujourd’hui, vous pouvez labelliser vos animations en les inscrivant sur le site du centre de ressources sur les zones humides : Accédez à l’espace organisateur

Les coordinateurs nationaux de la Journée mondiale des zones humides en France vous proposent des ressources pédagogiques et des supports de communication pour vous aider à mettre sur pied vos animations et à en parler autour de vous. Affiches, logos, banderoles…retrouvez les par ici !