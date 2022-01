La barre des 2000 nouveaux cas franchie, l’incidence explose à Mayotte

De nouvelles mesures de restriction sont-elles encore évitables ? La vague de variant Omicron n’épargne pas les habitants de Mayotte, l’île étant, comme à chaque période de congés, exposée aux retours de vacances.

De fait, “au cours de la semaine du 26 décembre au 1 janvier, 2011 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 719,6 cas pour 100 000 habitants” informe l’ARS. Une formulation qui veut dire que ces chiffres incluent les patients déclarant vivre à Mayotte, mais qui ont été dépistés ailleurs, notamment lors du test obligatoire pour revenir. De quoi relativiser la circulation réelle du virus sur le territoire, mais pas la menace à court terme, car si les cas positifs sont isolés jusqu’à ce qu’ils soient guéris, d’autres sont bien revenus, négatifs au départ, positifs à l’arrivée. De quoi, pour l’ARS, qualifier la situation “d’alarmante”.

“La dégradation rapide des indicateurs épidémiologiques est alarmante. Les 15 jours à venir seront déterminants dans cette lutte contre la Covid-19” estime l’agence régionale de santé pour qui “notre meilleure arme pour contrer cette dynamique épidémique reste la vaccination. Il est crucial que toutes les personnes éligibles à la dose de rappel se rendent dans un centre de vaccination”.

A six jours de la reprise des cours, le compte à rebours est lancé.

“La rentrée scolaire approchant, il est nécessaire d’adopter à nouveau de bons réflexes préventifs afin de se protéger et de protéger ses proches :

– Se faire dépister au moindre doute, au moindre symptôme même en étant vacciné(e)

– En cas de positivité, s’isoler de façon rigoureuse, prévenir immédiatement ses cas contacts et leur demander de s’isoler

Enfin et plus que jamais, il est impératif pour chacun d’entre nous d’appliquer et de respecter les mesures sanitaires en vigueur : port du masque obligatoire même dans les espaces publics urbanisés, distanciation de 2 mètres, pas d’interactions sociales non nécessaires, lavage fréquent des mains etc”