Carburants : infime baisse de prix en janvier

Trois à quatre centimes de moins, c’est une baisse bien légère qui a été actée pour le mois de janvier. Rappelons que les prix des carburants sont fixés chaque mois par le préfet de Mayotte qui tient compte des cours du pétrole sur les semaines écoulées, avec le souci de garder un carburant abordable sur l’île et de contenir les fluctuations du marché en les étalant sur le mois.

“Les prix des produits pétroliers à Mayotte sont fixés en application des dispositions du code de l’énergie, notamment ses articles R. 671-23 à R. 671-37 et par un arrêté interministériel de méthode du 5 février 2014. Ainsi, les éléments d’évolution des prix des carburants et du gaz, qui tiennent compte des conditions réelles du marché, sont pris en compte, notamment la parité euro/dollar et la cotation des produits à l’importation. En application de ce dispositif de régulation des prix, le préfet a signé l’arrêté qui fixe le tarif des produits pétroliers pour Mayotte à partir du 1er janvier 2022” indique ainsi la préfecture.

Les prix à Mayotte sont ainsi fixés :

Supercarburants sans plomb : 1,61 € / litre

Gazole : 1,34€ / litre Pétrole lampant : 0,92€ / litre

Mélange détaxé : 1,08€ / litre

GO Marine : 0,96€ / litre

La bouteille de gaz de 12kg est de 26,00 euros”