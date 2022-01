Météo France émet un bulletin de vigilance fortes pluies orages pour ce samedi

Situation générale:

Notre région connait un léger flux de secteur nord dominant et parfois passagèrement actif par évolution diurne.

Prévisions pour la journée:

Le matin, le ciel est couvert par un voile nuageux de haute altitude en liaison avec une zone convective en provenance du littoral Nord-Ouest malgache. Sous ce voile nuageux, on peut avoir au fil des heures de nombreux nuages cumuliformes accompagnés a priori d’averses associées à un éventuel coup de tonnerre de saison localement et principalement sur la grande-terre. .

L’après-midi, le ciel reste assez chargé avec des nuages laissant parfois échapper des ondées principalement sur la Grande-Terre.

Le vent est de l’ordre de 10 à 15 km/h de secteur nord.

La mer est belle à peu agitée n dehors du lagon.

La température maximale prévue pour la journée est de :

32°C à Kani-Kéli

32°C à Tsararano

Prévisions pour la soirée et la nuit :

Le ciel est concerné par des évolutions nuageuses arrivant par l’Est avec a priori de bons

passages d’averses avec un caractère orageux de saison possible entre la Petite-Terre et la partie Nord de Grande-Terre.

Le vent est de l’ordre de 10 km/h de secteur nord-ouest dominant sauf quelques pointes sous averses.

La mer est belle à peu agitée à l’extérieur du Lagon.

Prévisions pour la journée du dimanche 02 janvier 2022.

Le matin, les nuages sont tout de même présents sur la zone avec a priori quelques passages d’averses localement.

L’après-midi, le temps est changeant avec des passages nuageux et quelques ondées

localement.

Le vent est de l’ordre de 10 à 15 km/h de sud-sud-ouest à ouest-sud-ouest.

La mer demeure belle à peu agitée en dehors du lagon.

Les températures extrêmes prévues pour la journée de demain sont de :

26°C et 32°C à Dzoumogné

26°C et 31°C à Tsoundzou