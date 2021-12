680 nouveaux cas de Covid recensés au 31 décembre

L’ARS communique sur les derniers chiffres de l’épidémie :

“680 nouveaux cas au 31 décembre

243,3 de taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants)

11,4% de taux de positivité

Les indicateurs épidémiologiques continuent de se dégrader rapidement et confirment l’accélération de la circulation du variant Omicron qui est devenu majoritaire sur le territoire. Les 15 prochains jours sont déterminants pour tenter de contenir l’épidémie de Covid-19. Dans ce contexte, trois objectifs : La vaccination est notre meilleure arme. Depuis de nombreux mois, les efforts faits, collectivement et individuellement, ont permis de retarder l’arrivée de la 5è vague. Dès aujourd’hui, il est urgent que toutes les personnes éligibles à la dose de rappel se rendent dans un centre de vaccination. C’est une course contre la montre qui est lancée entre la vaccination et le virus. Reprendre les réflexes de prévention : les mesures barrières

Afin de garder le bénéfice de la mobilisation en faveur de la vaccination, il faut reprendre également des réflexes de prévention : les gestes barrières cruciaux tels que le port du masque, l’aération régulière des locaux, le lavage fréquent des mains, ne pas se faire la bise ou se serrer la main… Adopter à nouveau les bons comportements, au moindre doute, au moindre symptôme.

Les tests sont au cœur de la stratégie gouvernementale de lutte contre le virus. Pour casser au plus vite les chaînes de contamination, il est important d’isoler rapidement les personnes testées positives et leurs contacts :

Si je suis positif, même vacciné, je m’isole immédiatement et je préviens mes contacts

Si je suis cas contact, je me fais tester même si je suis vacciné. Seule l’addition de l’ensemble de ces mesures permettra de freiner la diffusion du virus et de nous protéger collectivement.”

Retrouvez la carte du Centre vaccination mobile 4 au 8 janvier et celle des Centres de dépistage