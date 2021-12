Service minimum et fermeture au public des bâtiments municipaux

Les services de la propreté urbaine et de la police municipale assurent également un service minimum. Les autres services de la ville poursuivent leurs missions en télétravail. Pour toute information ou signalement, la population est invitée à contacter le nouveau numéro de la police municipale au 02 69 63 77 77 joignable 24h/24 7j/7.

La ville rappelle que l’arrêté préfectoral n°2021-CAB-2204 porte diverses mesures relatives à la lutte contre l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de la gestion de la sortie de crise sanitaire à Mayotte, notamment :

– Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique et dans un lieu ouvert au public autre que ceux relevant du premier alinéa de l’article L211.1 du code de la sécurité intérieure est interdit s’il rassemble plus de dix personnes.

– Les manzarakas et les voulés sont interdis.

– Les activités dansantes sur la voie publique et dans les établissements recevant du public, en dehors des ERP ayant une activité dansante autorisée, sont interdites.

– La diffusion de musique amplifiée est interdite dans l’espace public.

– Le port du masque de protection est obligatoire pour toute personne âgée de onze ans et plus dans les lieux ouverts à très forte densité ne permettant pas de garantir une distance minimale de deux mètres tels que les établissements scolaires du 1er et 2nd degré, la gare maritime, les barges, les marchés couverts et dans les lieux ouverts au public.