A partir du 2 janvier 2022, le cabinet du Docteur Martine Eutrope est transféré à l’immeuble Sana, 2 Boulevard Halidi Selemani Mamoudzou (ancien Maoré Voyage)

Le cabinet ouvrira ses portes le 31 janvier ( pour cause de travaux) mais il est possible de prendre rendez-vous dès le 2 janvier par téléphone au 0269662916 du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 15h à 17h.