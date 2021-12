Des olympiades à Mayotte pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu sportif

Dans ces olympiades, Mayotte Profession Sport et Loisirs propose différentes épreuves physiques au sein desquelles ils intègrent plusieurs questions portant sur les violences sexuelles et sexistes. L’objectif étant de faire une sensibilisation en pratiquant une activité physique. Ces activités permettent de rendre la sensibilisation plus captivante, d’acquérir des informations fondamentales au sujet des différentes formes de violences sexuelles et d’encourager l’esprit de compétition. Quelles activités ont été proposées? – La course aux définitions : Ayant une liste de mots fournis, les participants doivent partir à la recherche de la définition de chaque terme proposé. – Le relais du consentement : Le but est de réaliser un parcours de motricité avec plusieurs ateliers à réaliser. A la fin du parcours, il faut répondre à une question. A défaut d’avoir la bonne réponse, 10 secondes de pénalité s’appliquent (ce qui retarde toute l’équipe.) – Le volley judiciaire : Mini-tournoi de volley-ball. Chaque équipe s’affronte une fois. Durant la mi-temps, on pose une quinzaine de questions aux équipes et le groupe qui aura la réponse gagnera un point supplémentaire par question voire plus. – Le ballon Isama : Les deux groupes qui s’affrontent doivent se placer en slalom. Chacune des personnes qui se situe au début de chaque slalom dispose d’un ballon. Le but est de transmettre le ballon à la personne qui se trouve derrière. Si la réponse est correcte alors le ballon est transmis au joueur suivant, si la réponse est fausse alors le ballon reste bloqué jusqu’à ce que le joueur donne une bonne réponse.