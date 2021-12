Six artistes mahorais nommés aux Mauritius Music Awards

Organisée par Elysium Events depuis 2020, cette nouvelle édition se déroulera cette année encore à Maurice, en mai prochain, si la situation sanitaire le permet. L’événement visant à promouvoir les artistes et les acteurs de l’industrie musicale de Maurice, et à plus grande échelle de la région de l’océan Indien rajoute donc cette année de nouvelle catégorie en incluant Mayotte et Madagascar qui rejoignent donc Rodrigues, La Réunion et Les Seychelles, déjà représentées depuis l’année dernière. Au total, ce sont 24 catégories qui ont été présentées au grand public, il y a quelques jours, avec plus d’une centaine de nommés.

Place désormais aux votes qui sont ouverts sur le site: https://www.vote-mma.mu. Les votes se passent uniquement sur internet et seront clos le 20 janvier 2022. Rendez-vous en mai pour savoir qui de Annice, Meiitod, Naïd, Terell Elymoor, Walter ou Zily remportera le trophée de “Best Island Artist Mayotte 2021” et n’oubliez pas de voter pour votre artiste préféré sur le https://www.vote-mma.mu.