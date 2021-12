Le taux d’incidence Covid continue de grimper à Mayotte

Avec 260 nouveaux cas au 27 décembre, 93 de taux d’incidence (nombre de cas pour 100 000 habitants) et 3,8 % de taux de positivité, les chiffres continuent de grimper dans le 101ème département. L’Agence Régionale de Santé rappelle ainsi :

“Trop peu de personnes éligibles à la dose de rappel ont aujourd’hui effectué leur injection indispensable pour préserver dans la durée l’immunité vaccinale acquise. Les mesures de protection et de prévention doivent donc plus que jamais être scrupuleusement respectées par l’ensemble de la population :

– Se faire vacciner au plus vite pour se protéger des formes graves de la maladie

– Effectuer la dose de rappel dès le délai requis (à partir de 4 mois après la 2ème injection ou infection Covid)

– Respecter les gestes barrières en toutes circonstances afin de limiter la circulation de la Covid

– Se faire dépister au moindre doute ou si l’on est cas contact , respecter l’isolement strict de 10 jours si on est positif à la Covid-19 “