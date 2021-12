Des sorties pédagogiques en mer aux multiples vertus pour la jeunesse de Mamoudzou

C’est dans un calme tout relatif que les jeunes s’amassaient vendredi matin devant le ponton de plaisance de Mamoudzou, prêt à embarquer dans ce qui sera, pour beaucoup d’entre eux, leur première excursion sur le lagon. Une initiative de la municipalité de Mamoudzou, qui entend faire d’une pierre deux coups avec ces quelques jours de sorties pédagogiques en mer pour les enfants des différents villages de la commune. D’une part, favoriser la cohésion sociale et lutter contre le désœuvrement. De l’autre, sensibiliser les plus jeunes à la richesse de la faune et de la flore du lagon.

« L’objectif c’est aussi que vous appreniez à vivre ensemble »

« L’objectif c’est aussi que vous appreniez à vivre ensemble », déclarait le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila, tandis que les enfants étaient répartis en groupes, au sein desquels les différents villages étaient mélangés. « C’est important aussi que la jeunesse de Kawéni, de Tsoundzou, de Vahibé puisse se retrouver, se découvrir. Parce que se découvrir, c’est aussi une façon de se respecter en soi, c’est important » reprenait le maire du chef-lieu.

Ainsi peu avant neuf heures, tous embarquaient à bord des navires de Lagon Aventure et du catamaran de Mayotte Explo. Au programme, une sortie organisée en fonction des animaux, nous expliquent les animateurs. Dans un premier temps, les navires prenaient la direction de la piste de l’aéroport afin d’y apercevoir des tortues. Puis, il s’agissait de chercher des dauphins à l’extérieur du lagon, de mettre pied à terre sur l’îlot Bandrélé, de déjeuner sur une plage du Sud avant de finir la journée sur l’îlot de sable blanc. Un programme chargé pour des enfants qui découvraient là ce joyau qu’est le lagon et ses richesses pour la première fois.

Selon M. Soumaila, cette initiative relève d’une « une activité qui entre dans une démarche globale, qui est de pouvoir occuper les jeunes de la commune, avec une idée importante : la ville de Mamoudzou a déclaré cause communale pour les dix prochaines années la propreté urbaine et la préservation de nos écosystèmes. Et à travers cette sortie en mer, cette sortie pédagogique, il s’agit aussi de faire découvrir aux citoyens de demain, la richesse dont regorge notre territoire ».

Une démarche pédagogique donc, avec en filigrane l’idée d’allier de la sensibilisation par rapport à la maltraitance animale et de changer le rapport des plus jeunes face aux êtres vivants.