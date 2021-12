Un “Monopoly Mayotte” dans les vitrines pour Noël 2022 ?

Bientôt vous ne “mettrez plus un hôtel rue de la Paix”, mais sur la plage Hamaha ou à Sakouli : le jeu du Monopoly veut se décliner en shimaore dans une édition spéciale Mayotte. Mais rien n’est encore joué, nous explique le porteur de cette idée, Fabien Pelletier. Celui qui a écrit un ouvrage sur les plantes comestibles de Mayotte pendant son séjour de 3 ans ici, a contacté la société Hasbro, éditrice du jeu mondialement connu, et décliné dans de très nombreuses éditions, Star Wars, Astérix, Casa de Papel, ou aux couleurs de tous les départements de France.

Constatant qu’il n’y en avait pas sur Mayotte, Fabien Pelletier contacte la société Hasbro, « je leur ai proposé d’en faire une version en français et en shimaore au niveau de la règle du jeu et des cartes. L’objectif est de promouvoir la culture mahoraise. A la place des gares ferroviaires sur le plateau de jeu, ce sera les noms des gares maritimes. Et pour les compagnies d’eau et d’électricité, le SMEAM et EDM. Le conseil départemental y figure aussi. Et j’ai remplacé les rues par les communes ». On ne sait pas encore laquelle figurera à la place enviée de « rue de la Paix ». Et évidemment, l’inévitable case prison à Majikavo ! Il obtient un accord de principe de Hasbro.

Un sacré coup de pouce pour l’image du territoire

« Ils ont sorti une maquette avec la passe en S, et des cartes de la pioche où sont déclinés le concours de Miss Mayotte, le m’biwi, etc. » C’est une première. Le budget est évalué à 70.000 euros pour 2.000 unités du jeu. Joué Club s’engage à hauteur de 20.000 euros dans un partenariat pour assurer la diffusion du jeu. Il faut évidemment l’implication de l’acteur principal, le département, « j’attends la validation de l’engagement du conseil départemental, qui pourra mettre son logo et valoriser ainsi le territoire par une image positive. Les communes figurent donc sur le plateau de jeu, elles pourront inscrire leur blason ou une identité visuelle. Dans la version finale, il n’y aura que 11 cases, ce sont les premières à réagir qui y figureront. » La Délégation interministérielle pour l’égalité des chances des Français d’outre-mer, est également partie prenante.

Il va falloir être réactif car l’accord d’Hasbro n’a qu’un temps, « il ne faudrait pas perdre cette occasion », glisse le porteur de projet. Il ne percevra rien sur la vente, précise Fabien Pelletier, « et nous travaillons pour que le jeu se vende au même prix à Mayotte qu’en métropole, à 23€50 ».

Alors, le Monopoly Mayotte comme cadeau de Ramadan ou de Noël 2022, ici comme en métropole ? Les dés sont jetés.

Pour contacter Fabien Pelletier : scfps@yahoo.fr

Anne Perzo-Lafond