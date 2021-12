Une classe de CM1 de Mayotte s’engage pour les enfants atteints de cancer

2500, c’est le nombre d’enfants et d’adolescents diagnostiqués d’un cancer chaque année en France. C’est pour lutter contre ce fléau que l’association 2500 Voix se mobilise pour porter haut la voix des enfants atteints de cancer, et collecter des dons pour la recherche. L’association propose cette année un concours destiné au publics scolaires, dont l’objectif consiste à composer l’hymne 2022 de 2500 Voix.

Un défi que M. El Had Selemani a décidé de relever avec sa classe de CM1.

” Ce sont les enfants qui ont tout fait. Chaque mot, chaque phrase… “

Ainsi, l’association a fait parvenir à la classe tout ce qu’il fallait pour composer les paroles. La musique est imposée, ainsi que la mélodie. Pour le reste, « Ce sont les enfants qui ont tout fait. Chaque mot, chaque phrase… » précise l’enseignant. Les jeunes ont ainsi pu suivre toutes les étapes de la création, en commençant par l’écriture. Ils se sont vu imposer 8 mots, à partir desquels ils devaient composer huit phrases chacun. Puis, ils ont eu la chance de connaître deux passages en studios, afin de mettre en place tout le travail réalisé en amont. « Ils ont vu l’enregistrement, ont écouté le mix mastering, ils ont vécu tous les passages et ont vu qu’être artiste est difficile. Ils se sont rendu compte de la difficulté quand ils sont passés pour chanter seuls » précise Mr Selemani, lui-même familier des milieux artistiques. Pour le passage à l’image, l’enseignant a fait appel à deux youtubeurs mahorais, lesquels ont rendu possible la création d’un clip vidéo très abouti, aux transitions soignées.

En amont du travail technique, l’enseignant a mené plusieurs séances sur le cancer avec les élèves, en se basant sur un dossier envoyé par l’association. ” Il fallait que j’éveille les sens là-dessus, et pour ça il fallait parler du problème lui-même, le cancer ” explique Mr Selemani. Un projet qualitatif désormais soumis aux votes qui permet de ” mettre en avant Mayotte, mettre en avant l’école. Le but c’est de faire parler de nous dans des actions qui sont nobles, et pérennes ” conclue-t-il.

La classe gagnante enregistrera son hymne avec des musiciens professionnels. Il reste jusqu’au 8 janvier pour voter pour la classe mahoraise, à cette adresse : https://concours.2500voix.org/.