Un policier du Gao agressé par des jeunes de Cavani ce mercredi soir

Dans la soirée de mercredi, le jeune policier-adjoint était reconnu par un groupe de 6 jeunes de Cavani. Affecté au GAO, l’unité de lutte contre l’immigration clandestine, le policier étaient alors pris à parti et encerclé. Alors, les jeunes tentaient de le poignarder munis d’un couteau, et de le violenter au moyen d’un bâton clouté. Heureusement, le jeune policier a pu échapper à ses agresseurs, et a pu faire appel à ses collègues du groupe de sécurité de proximité. Les 6 individus ont pu être interpellés dans le quartier Vétiver. Émotionnellement choqué, le policer agressé s’est vu attribuer 5 jours d’ITT.

Un fait divers qui fait réagir le syndicat Alliance Police Nationale, lequel interpelle le garde des sceaux sur l’impact de la loi sécurité globale à Mayotte.