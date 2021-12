Le taux d’incidence Covid est repassé au-dessus du seuil des 50 cas

Pour la première fois depuis plus de 3 mois, le taux d’incidence passe au-dessus du seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. En ce week-end de festivités, l’ARS en appelle à la responsabilité de chacun. Il est impératif d’avoir le niveau de vigilance le plus élevé lors des moments de convivialité qui présentent des risques élevés de contamination. En effet, que l’on soit en famille ou entre amis, il est plus que nécessaire de rester vigilant en appliquant les gestes barrières : distanciation entre les convives, port du masque, lavage régulier des mains, pas de contact non nécessaire etc. Par ailleurs, les centres de vaccination seront exceptionnellement fermés demain, samedi 25 décembre. Enfin, le centre de dépistage des voyageurs situé à l’école Cavani Sud 2 sera ouvert samedi 25 et dimanche 26 de 7h à 13h ainsi que :

– La pharmacie Vanille (25 et 26 décembre) de 9h à 12h

– La pharmacie de Pamandzi sur RVD (25 décembre) de 8h30 à 12h30

– La pharmacie du Sud (25 décembre) de 9h à 12h

Retrouvez la Carte centres de dépistage et la Carte centres de vaccination du 28 au 31