En novembre, les prix à la consommation continuent d’augmenter à Mayotte

Instrument de mesure de l’inflation, l’indice des prix à la consommation permet d’estimer la variation du niveau général des prix des biens et des services proposés aux consommateurs sur le territoire. Il permet ainsi de prendre le pouls de l’évolution de la cherté de la vie. Et sans grande surprise à Mayotte, les prix à la consommation augmentent, qu’il s’agisse du mois de novembre ou de l’année tout entière.

Sur le mois de novembre 2021 donc, l’INSEE recense une augmentation de 0,3% des prix à la consommation. L’augmentation est majoritairement portée par le secteur de l’énergie, dont le relèvement des tarifs se poursuit en novembre. Après une hausse de 0.8% en octobre, ceux-ci augmentent désormais de +3.5%. Cette forte hausse résulte de celle des prix des produits pétroliers, de 6,8%. L’augmentation s’avère cohérente avec le bilan annuel, puisque sur douze mois, les prix de l’énergie croissent de 15.3% à Mayotte, une hausse considérable mais moindre qu’en métropole, où l’énergie augmente de 21.6% sur les douze derniers mois. De manière moindre, les prix des produits alimentaires sont aussi en augmentation, de 0.5% en novembre à l’instar du mois précédent. La hausse des prix des produits frais continue avec +1.5%, principalement due au prix des légumes. Viandes et volailles augmentent de 0.7%, tout comme les boissons non alcoolisées.

L’augmentation là encore reste cohérente comparativement au bilan annuel. Sur les douze derniers mois, celle-ci se chiffre à 2.6% d’augmentation sur les prix de l’alimentaire, dépassant cette fois les prix en métropole dont l’augmentation se limite à 0.5%. Les prix des produits manufacturés augmentent de 0.4% en novembre ( contre 1.1% à Mayotte sur toute l’année, et 0.8% en métropole).

Prenant le contrepied des autres secteurs, les prix des services diminuent de 0.5% en novembre, ceci expliqué par l’INSEE comme « l’effet du recul des prix des transports et communications (-1.2%) ». Les prix de l’hôtellerie, de la restauration et ceux du transport aérien baissent légèrement.

Néanmoins sur un an, les prix des services restent en augmentation, de 2.0% à Mayotte contre 1.9% en métropole.

Enfin sur une année entière, les prix à la consommation augmentent de 2.9% à Mayotte, et de 2.8% en France hors Mayotte.