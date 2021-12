Quelles sont les modalités en vigueur pour voyager ?

Les voyageurs au départ de la métropole ou de la Réunion et à destination de Mayotte doivent présenter un test négatif de :

• 24h avant l’embarquement pour les non vaccinés,

• 48h avant l’embarquement pour les voyageurs vaccinés présentant un test antigénique,

• 72h avant l’embarquement pour les voyageurs vaccinés présentant un test RT-PCR.

Les voyageurs à destination des Comores doivent présenter un test RT-PCR de moins de 72 heures.

Pour rappel :

• Les voyageurs vaccinés (schéma vaccinal complet) sont dispensés de motifs impérieux.

• Pour les voyageurs non-vaccinés, les motifs impérieux et l’obligation d’auto-isolement de 7 jours sont maintenus. Le centre de dépistage pour les voyageurs (situé à l’école Cavani Sud 2) est ouvert :

• Mardi, mercredi et jeudi : pour les tests PCR

• Samedi : tests PCR et antigéniques

• Dimanche : uniquement les tests antigéniques

Il sera également ouvert les weekends du 25 et 26 décembre et du 1er et 2 janvier de 7h à 13h. Seront également ouvertes : La pharmacie Vanille : les 25 et 26 décembre de 9h à 12h La pharmacie de Pamandzi sur RDV : le 25 décembre de 8h30 à 12h30 La pharmacie du Sud : le 25 décembre de 9h à 12h La pharmacie du Baobab : les 1er et 2 janvier de 8h à 10h et de 13h à 18h.