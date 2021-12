Momojo en fête, ou comment animer Mamoudzou et valoriser les artisans mahorais

Mettre l’artisanat local à l’honneur trois jours durant, c’est bien là l’objectif de Momojo en fête, une initiative lancée par la mairie de Mamoudzou. Mobilisant trois zones emblématiques du chef-lieu ( le front de mer, la rue du commerce et la place Mariage), l’évènement entend faire la part belle à l’art mahorais, ainsi qu’à ses instigateurs. Si du côté de la place Mariage et de la rue du commerce les festivités s’avéraient hier plutôt timides, le marché du front de mer était lui bien rempli, en artisans comme en visiteurs.

Bijoux, peintures, chapeaux, cosmétiques, jouets, plantes vertes… Autant de marchandises locales, créées et exposées par des acteurs de l’artisanat local.

A un stand, le dénommé Asimo expose quelques toiles, tableaux et décorations peintes à la main. Maniant l’acrylique comme personne, l’artisan originaire de Chiconi continue de peindre tandis que des clients observent d’un air intéressé ses créations originales. S’il n’a pas encore eu beaucoup de clients en ce premier jour, il reconnait que la visibilité s’avère bénéfique pour son travail, lui qui espère pouvoir trouver un local approprié pour son activité.

En face, Laudoria expose ses bijoux faits main, des pièces uniques allant des paires de boucles d’oreilles avec tissus de Mayotte, aux parures avec macramé et noix de coco… Des véritables petits trésors qu’elle crée d’elle-même : ” C’est moi qui fabrique tout, qui découpe la noix de coco, qui vais ramasser les coquillages, qui découpe, qui les perce…”. Une habituée des marchés, pour qui l’évènement relève d’une ” belle occasion d’avoir de la visibilité, de faire des ventes, d’avoir des compliments sur le travail”, mais aussi “des idées en échangeant avec les clients”.

Un véritable avantage pour l’artisanat local que cette exposition au sein même du chef-lieu, qui relève d’ailleurs de l’objectif de la mairie. Comme l’explique le maire de Mamoudzou Ambdilwahedou Soumaila, l’évènement présente une double vertu : ” le concept c’est d’abord d’animer la ville pendant cette période de fête, donner un peu plus de visibilité, et un petit coup de pouce à nos artisans qui comme vous le savez sont en difficulté avec le Covid”. Le jeune maire reprend: “l’idée c’est de permettre à nos petits artisans de pouvoir un peu écouler leur marchandise, leur donner de la visibilité et permettre de mettre en valeur l’art local”.

Ainsi, le maire du chef-lieu explique avoir voulu mettre l’accent sur “ceux qui fabriquent de leurs propres mains des objets d’arts”. Une première édition qui relève de l’expérimentation pour la mairie de Mamoudzou, laquelle entend rééditer l’évènement l’année prochaine. “Nous savons que la demande est là” complète M. Soumaila. De quoi donner aux rues du chef-lieu un petit air de fête de fin d’année, faute d’avoir pu recevoir les illuminations à temps, contretemps maritime oblige. Néanmoins, le parfum de Noël est bien présent et le sera jusqu’au 24 décembre au soir…

Mathieu Janvier