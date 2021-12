Face à une suractivité majeure, le CHM active le plan blanc

Ce plan a pour but de planifier la mise en œuvre rapide et rationnelle des moyens indispensables compte tenu de l’afflux important de patients au CHM. La mise en œuvre ce plan est susceptible de réduire l’accès aux consultations aux usagers en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Toutes nouvelles mesures prises par l’établissement seront communiquées par voie de communiqué de presse et sur les réseaux sociaux du CHM.