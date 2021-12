Le CHM enregistre une suractivité au service des urgences

Le CHM rappelle qu’il existe des consultations programmées dans l’ensemble des centres de référence :

– Site Martial Henry de Pamandzi (Petite-Terre) Consultations le lundi de 14h à 17h et du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h

Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 60 81 03, de 7h30 à 16h

– Centre de consultations de Jacaranda Consultations du lundi au vendredi de 7h à 12h et de 14h à 17h

Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 62 45 41, de 7h à 15h

– Centre de référence de Kahani Consultations du lundi au vendredi de 14h à 17h Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 62 40 78 de 9h à 13h

– Centre de référence de M’Ramadoudou Consultations du lundi au vendredi de 14h à 17h Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 64 71 22 de 8h à 14h

– Centre de référence de Dzoumogné Consultations du lundi au vendredi 14h à 17h Pour prendre rendez-vous, appeler le 02 69 63 11 80 de 8h à 14h