108 cas de COVID-19 confirmés au cours de la semaine du 12 au 19 décembre

Suite aux dernières annonces gouvernementales, la vaccination est dès à présent ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans. Les parents souhaitant faire vacciner leurs enfants pourront le faire dans différents centres de l’île cette semaine : Collège de M’Gombani, Koungou, M’tsamboro, Kani-Bé.

Cette nouvelle mesure de lutte contre l’épidémie de Covid-19 vient renforcer les différents outils déjà en place. Vacciner les plus jeunes participera au consolidement de leur immunité individuelle tout en protégeant ainsi leurs proches vulnérables. Face à la diffusion et la transmission rapide du variant Omicron dans le monde, il est plus que nécessaire de se voir administrer sa dose de rappel, de respecter les gestes barrières et de se faire dépister au moindre doute car ce sont pour le moment les seuls outils pour contrer l’épidémie et éviter une surcharge de nos structures sanitaires.

Retrouvez la Carte centres de vaccination et la carte Centres de dépistage