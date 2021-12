La CSSM informe sur la reconduite de la prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2021

Une seule prime est due par foyer, son montant est déterminé au regard de la situation familiale du foyer (nombre de personnes à charge et situation de couple ou personne isolée). Aucune démarche n’est à effectuer auprès de la CSSM et des sites d’accueil, cette prime sera automatiquement versée dans le compte de l’allocataire. Sont éligibles à la prime, les allocataires bénéficiaires : de l’allocation spécifique de solidarité ; de la prime forfaitaire attribuée aux bénéficiaires de l’allocation spécifique de solidarité, reprenant une activité professionnelle, de l’allocation équivalent retraite ; d’un droit au Rsa au titre du mois de novembre ou à défaut de décembre 2021.

Pour le département de Mayotte, le montant de la prime Noël est égal à 76,22 € pour une personne seule, majoré comme suit : de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes ; de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer (à condition que ces personnes soit le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soit à sa charge) ; de 10 % à partir de la quatrième personne à charge lorsque le foyer comporte déjà plus de trois personnes à charge, hors conjoint.

Tableau des montants de la prime de Noël 2021 Mayotte