 Corsair poursuit ses affrètements sur la ligne Réunion / Mayotte

La prolongation de la crise et la baisse d’activité au premier semestre 2021, combinées avec la saturation des moyens de formation (disponibilité des instructeurs et des simulateurs) pour les formations au sol et en vol, a provoqué un retard sur le programme de formation des pilotes. Corsair annonce donc se voir contrainte de poursuivre les affrètements sur la ligne Réunion / Mayotte. Ainsi, Corsair affrètera un Boeing 737 800 de la compagnie ETF du 22 décembre 2021 à fin janvier 2022. La compagnie EWA opérera les vols à compter de début février 2022.

Le Boeing 737 800 affrété par ETF possède une cabine entièrement rénovée en mai 2021 et qui correspond aux standards de Corsair. De même, le Boeing 737 800 affrété par EWA répond aux standards de qualité que Corsair souhaite garantir à ses clients.

Afin de répondre à la demande croissante, Corsair a décidé d’augmenter les fréquences de vols entre La Réunion et Mayotte, avec un programme allant jusqu’à 8 vols par semaine et permettre ainsi aux clients de pouvoir profiter des vacances australes et des fêtes de fin d’année en famille.