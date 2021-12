La flamme olympique bientôt à Mayotte ? Un rêve pas si fou étudié en haut lieu

Vu de l'océan Indien, le référendum qui s'est tenu ce week-end en Nouvelle Calédonie est bien plus qu'un différend entre Kanaks et Caldoches. Ce sont deux lectures de la "décolonisation" qui s'opposent. Les réactions de l'eurodéputé Younous Omarjee et du député Mansour Kamardine illustrent cette dualité.