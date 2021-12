Covid – 19 : 108 cas confirmés dans le semaine du 11 au 17

Au cours de la semaine du 11 au 17 décembre, 108 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 38,6 cas pour 100 000 habitants.

A l’approche des fêtes de fin d’année, l’ARS appelle à la plus grande vigilance. Le risque de contamination le plus élevé se situe dans les réunions privées.

Il faut donc multiplier les précautions :

– Appliquer les gestes barrières (port du masque, lavage des mains fréquents, distance sociale).

– Se faire tester au moindre doute

– Recevoir sa dose de rappel

Alors que la 5e vague de l’épidémie de Covid-19 ne décélère pas en métropole et que le variant Omicron contamine de plus en plus de monde, nous devons rester extrêmement vigilants à Mayotte.

Dans ce contexte, l’administration de la dose de rappel est primordiale. Celle-ci est destinée à maintenir un niveau de protection élevé en stimulant une nouvelle fois le système immunitaire.

La dose de rappel peut s’effectuer dans n’importe quel centre de vaccination de l’île.

Découvrez ici la Carte centres de vaccination et la Carte centres de dépistage