Avec Mlezi Maore, un festival interculturel au bénéfice d’une association Malgache

Mercredi 15 décembre, l’association Mlezi Maore lançait son “festival de solidarité interculturelle Mayotte/Madagascar organisé par le PAEJ d’Acoua et l’association malgache humanitaire N10 à l’ancien plateau d’Acoua”.

Inauguré par le directeur de Mlezi Maore Dahalani M’Houmadi, “ce festival répond à un appel à projet du FONJEP Solidarités Internationale. L’ objectif de cet appel à candidature est de permettre aux jeunes de s’engager dans la promotion du dialogue interculturel avec des jeunes de Madagascar, et d’échanger sur leurs cultures respectives et ainsi favoriser le vivre-ensemble” explique l’association.

Le premier jour est apparu comme “un moment de partage en présence de la jeunesse et l’occasion de leur souhaiter un bon début de festival. Les jeunes étaient impatients de commencer cette journée et de pouvoir s’amuser avec les diverses activités mises en place telles jeux traditionnels, jeux de société, snack et atelier de henné” détaille Mlezi Maore dans un courriel explicatif.

Avec cette action, Mlezi a ainsi souhaité “s’engager dans la promotion de dialogue interculturel” et souligné sa “participation active à apporter un soutien moral et financier à l’association N10 Humanitaire pour la scolarisation des enfants de mères détenues dans la prison de Majunga à Madagascar”.