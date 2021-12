Covid 19 : 3 patients en maternité, “risques de diffusion” accrus pendant les congés selon l’ARS

Avec un taux de positivité qui retombe sous la barre des 1%, l’épidémie reste sous contrôle à Mayotte, actuellement le département de France qui s’en sort le mieux face au virus SarsCov2.

A ce jour, 21180 cas ont été décelés sur l’île, dont 79 au cours de la semaine écoulée. Cinq personnes sont toujours hospitalisées, dont trois en service de maternité.

Une situation qui reste néanmoins précaire prévient l’ARS, qui alerte sur les risques liés aux flux de voyageur, alors que le variant Omicron se répand comme une trainée de poudre dans le monde entier.

“Au cours de la semaine du 08 au 14 décembre, 79 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 28,3 cas pour 100 000 habitants. Les vacances de fin d’année vont engendrer une augmentation importante des échanges augmentant ainsi les risques de diffusion. Ainsi, le renforcement des gestes barrières sur le territoire et la responsabilisation de chacun est plus que nécessaire : port du masque, restriction des rassemblements, lavages fréquents des mains, pas de contacts non nécessaires (serrer la main, se prendre dans les bras) etc. Le respect et l’application de ces gestes barrières est primordial pour limiter une nouvelle vague sur notre territoire. La vaccination et le dépistage restent les mesures les plus efficaces pour protéger la population.”

L’ARS rappelle qu’il est d’autant plus important aujourd’hui de rester vigilant face au variant Omicron et de se faire dépister au moindre symptôme dans l’un des centres ou l’une des pharmacies de l’île.”

