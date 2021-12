“Le matin, Mayotte se réveille sous un temps relativement couvert. On attend dans le courant de la matinée des précipitations parfois à caractère orageux localement.

L’après-midi, la couverture nuageuse évolue vers un temps nuageux et variable avec quelques précipitations résiduelles rarement orageuses et principalement sur la Grande-Terre” indique Météo France. Une vigilance “jaune” est émise pour ce jeudi matin en raison des précipitations attendues.