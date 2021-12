Fibre optique, aides aux crèches, plusieurs gros dossiers validés par le CD ce lundi

Parmi les rapports adoptés , figure notamment “un rapport relatif au lancement d’une Délégation de service public relative à la conception, l’établissement, l’exploitation et la maintenance de boucles locales optiques de dessertes à l’usager final (FTTH) sur le territoire de Mayotte”. Egalement appelé “Blom”, pour “boucle locale optique mutualisée”, il s’agit d’un équipement permettant de relier les habitations individuelles à la fibre, la rendant accessible au plus grand nombre.

Ont également été étudiés :

Un rapport relatif à la validation de la préfiguration de l’observatoire de l’énergie et de gaz à effet de serre de Mayotte, pour la surveillance de la qualité de l’air a été adopté.

Un rapport est relatif à l’inscription du projet de centrale électrique fonctionnant au biogaz dans la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), avec l’installation de Total Energie au Port de Longoni.

Un rapport sur la signature d’une convention de partenariat entre le Conseil départemental de Mayotte et le Rectorat concernant la mise à disposition d’un enseignant du 2nd degré auprès du Musée de Mayotte (MuMa), qui y sera un professeur relais.

Un rapport est relatif à la mise en location d’un foncier pour le distributeur et guichet automatique (DAB-GAB) à M’Zouazia. L’objectif stratégique est de développer des services publics de proximités, afin de répondre aux besoins de la population et de garantir l’égal accès de tous les habitants de Mayotte en permettant un accès aux services bancaires en milieu rural.

Figurent ensuite près de 300 000€ d’ “aide à la modernisation de très petites exploitations agricoles”. “L’objectif est d’aider les agriculteurs à augmenter leur capacité de production ou de se professionnaliser afin de diminuer les importations et favoriser l’approvisionnement alimentaire sein sur le territoire.”

Ensuite plusieurs rapports portent sur les avis favorables émis par l’Assemblée départementale sur les questions sociales concernant l’amélioration, l’extension et l’adaptation de certaines prestations de sécurité sociale à Mayotte et sur les modalités de maintien des prestations familiales en cas de décès d’un enfant, mais aussi l’attribution de l’aide exceptionnelle de fin d’année dédiée aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active et des bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifiques (ASS) et de la prime d’activité à Mayotte.

Une bonne nouvelle ensuite concernant la garde d’enfant, qui reste un sujet délicat à Mayotte. Il est ainsi prévu des “subventions aux associations gestionnaires de lieux d’accueil du jeune enfant (crèches et micro-crèches) afin d’augmenter les capacités d’accueil, de se mettre en conformité avec les nouvelles normes et de leur permettre de fonctionner dans le cadre des interventions de la Protection Maternelle et Infantile, au titre de l’année 202. L’objectif est d’avoir des crèches dans toutes les communes de Mayotte et d’améliorer les conditions d’accueil dans ces crèches.”