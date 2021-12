Covid19 : 85 nouveaux cas à Mayotte sur fond de “situation inquiétante” en métropole

“Au cours de la semaine du 06 au 12 décembre, 85 cas de COVID-19 confirmés ont été identifiés parmi les patients domiciliés à Mayotte, soit un taux d’incidence de 30,4 cas pour 100 000 habitants” indique l’ARS dans son bilan périodique.

“La situation en métropole et à la Réunion est préoccupante et entraîne une tension hospitalière de plus en plus vive.

Pour protéger Mayotte d’un rebond épidémique, nous devons tous être responsables : les comportements de chacun sont essentiels pour se protéger collectivement.”

Quelques recommandations à répéter

“Dans ce contexte, nous devons veiller au strict respect des consignes sanitaires telles que :

· Le port du masque

· Le lavage régulier des mains

· La distanciation physique

· Le respect des mesures d’isolement dès que cela est nécessaire

Le dépistage au moindre doute et l’administration de la dose de rappel sont des outils incontournables pour limiter la propagation du virus sur le territoire.

La responsabilité individuelle et collective et le maintien de la vigilance, a fortiori en cette période de vacances scolaires sont de mise.”