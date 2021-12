Transport scolaire : les ventes de cartes continent pendant les vacances

“La vente des cartes de transport scolaire 2021/2022 se poursuit durant les vacances scolaires de décembre/janvier” indique la société Transdev.

“Nous vous attendons aux différents lieux de vente :

– L’école Bouéni élémentaire du 15 décembre au 24 décembre 2021, de 07h00 à 15h00.

– Local Transdev Mayotte à Dembeni (Avant le rond-point d’Iloni) du 13 décembre 2021 au 06 janvier 2022, de 07h00 à 15h00.

– Siège Transdev Mayotte Kawéni (Espace Coralium) du lundi au vendredi de 07h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.

Les cartes sont vendues au tarif suivant :

• 10 euros pour le 1er enfant de la fratrie

• 5 euros pour le 2ème enfant de la fratrie

• 15€ pour tout duplicata en cas de perte

Merci de bien vouloir faire l’appoint lors de votre achat. Pour plus d’informations et surtout pour rester informé des évolutions concernant la vente des cartes de transport scolaire du Département de Mayotte et bien d’autres informations utiles, suivez-nous sur le site internet « halo.yt » et le Facebook @HaloMayotte.