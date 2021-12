Naufrage mortel : le pilote du kwassa envoyé en prison

Le procès du pilote de kwassa dont le naufrage a coûté la vie à cinq passagers ce samedi a permis d’éclaircir au moins deux points importants. D’abord, aucun d’entre eux ne disposait d’équipements de sécurité, notamment de gilets de sauvetage. Ensuite, le nombre de passagers était bien de 21 personnes, ce qui confirme qu’il y aurait bien cinq décès, et pas de disparu en mer. Le pilote de la barque, surchargée et confrontée à des conditions de mer tellement difficiles que nombre d’opérateurs touristiques avaient décidé d’annuler leurs sorties ce matin-là, faisait, lui partie des survivants, il a donc pu être jugé. Le paquet avait requis 3 ans de prison à son encontre et 5 ans d’interdiction de territoire français. Les juges ont confirmé la peine demandée. Il a été envoyé à Majicavo le soir-même.

Un autre pilote de kwassa, intercepté et déféré ce lundi matin, a quant à lui été condamné à 15 mois de prison ferme “pour aide au séjour irrégulier avec mise en danger de la vie d’autrui” et conduit en prison.

Par ailleurs, un voleur récidiviste a été jugé également lundi après-midi indique le procureur. Ce dernier “a comparu pour sept procédures jointes. Il avait été placé ce week-end en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Il lui était reproché cinq faits de vols aggravés, un fait de recel et un fait de violences aggravées n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail. Dans la majorité des dossiers, les victimes se sont présentées pour faire état de leur préjudice respectif. Déjà connu de la justice, il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 42 mois avec maintien en détention, et [le tribunal] a ordonné la révocation totale du sursis avec mise à l’épreuve [prononcé lors d’une condamnation précédente NDLR], soit un total de 4 ans d’emprisonnement.” Il a lui aussi été incarcéré dans la foulée.