Les Naturalistes récompensés pour leurs actions d’écotourisme à Saziley

“A l’occasion de la cérémonie de remise des « Prix LEADER pour l’innovation et l’expérimentation en milieu rural » qui a eu lieu lundi 08 novembre dernier au centre des congrès de l’Aube, le projet « L’écotourisme au service de la conservation : suivi participatif

des pontes de tortues marines sur la pointe Saziley » porté par « Les Naturalistes de Mayotte» a été récompensé dans la catégorie « Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive» ” indique le GAL Ouest Grand Sud dans un communiqué. Le groupement d’action local (GAL) est chargé de porter les dossiers de fonds européens Leader, “un programme de subventions européennes pour des projets locaux ruraux” dans la zone.

Or, le volet France de ce programme européen, “Leader France” a organisé à Troyes, “une cérémonie nationale de remise de prix pour récompenser les projets les plus innovants financés par le programme européen de développement rural LEADER”.

Le projet récompensé s’intitule “l’écotourisme au service de la conservation: suivi participatif des tortues marines sur la pointe Saziley”, présenté par le groupement d’action local Ouest-Grand-Sud, il a été primé parmi 150 projets.

“Ce projet a pour but d’organiser un suivi participatif de la fréquentation des tortues marines sur les plages de Saziley tous les weekends pendant un an (via l’organisation de bivouacs écotouristiques). Il permettra d’une part le développement d’une activité de découverte du patrimoine naturel local en formant le public à l’observation respectueuse de la biodiversité et d’autre part d’acquérir des données robustes permettant d’adapter les mesures de conservation des tortues marines sur le territoire.”

Jugé “exemplaire”, l’action des Naturalistes a “ému le jury”, dont le choix de récompenser les Naturalistes met “en lumière le travail engagé dans l’«Ouest Grand Sud de Mayotte » mais aussi le rôle de l’Europe -et des fonds européens- dans le développement et la préservation de notre île.