La BAC interpelle plusieurs individus recherchés à Kawéni

De jolis coups de filet sont à mettre au crédit de la brigade anti-criminalité (Bac) de la police nationale de Mamoudzou. Celle-ci communique sur deux opérations en particulier, qui ont permis de localiser et d’interpeller deux individus recherchés.

Le 8 décembre d’abord, la police judiciaire faisait remonter une information visant à auditionner un individu recherché pour une affaire de viol aggravé commis à Mamoudzou. Localisé, il a été interpellé et placé en garde à vue. Le lendemain, un autre individu “particulièrement dangereux, recherché depuis plusieurs mois et identifié dans des procédures diligentées par la police judiciaire de Mayotte, et ce, notamment dans des affaires de vols aggravés et de violences aggravées” était à son tour repéré à Kawéni.

“Cet individu, en fuite car se sachant recherché , toujours sur ses gardes et porteur en permanence d’un couteau, changeait quasi quotidiennement de lieu de vie afin de ne pas être interpellé” indique la police sur sa page Facebook. “Il commençait également à fédérer d’autres délinquants autour de lui. Suite à sa localisation, les policiers de la BAC jour mettaient en place un dispositif de surveillance et d’interpellation qui conduisait le 10/12/2021 au matin à l’interpellation de cet individu dans le quartier Kawéni en compagnie d’un complice.”