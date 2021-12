De nombreux emplois à pourvoir dans l’association Mlezi Maore

Mlezi Maore lance une campagne de recrutement dédiée aux métiers du social et du médico-social, informe l’association par voie de communiqué.

“Après avoir inauguré deux nouveaux dispositifs en septembre et décembre dernier, et à l’aube des ouvertures prochaines d’un centre d’action médico-social précoce et d’un dispositif intégré IME/SESSAD, Mlezi Maore poursuit sa contribution à apporter des réponses innovantes aux problématiques sociales et médico-sociales du territoire. En effet, l’organisation mène, chaque année, des actions envers plus de 15 000 bénéficiaires. Consciente qu’en sa qualité d’acteur majeur du département, l’association porte une responsabilité dans le développement local. C’est dans ce contexte que Mlezi Maore propose une campagne de recrutement inédite afin de faire face aux multiples défis, notamment aux besoins criants et aux grandes difficultés à embaucher dans les métiers de l’économie sociale et solidaire à Mayotte.

Ainsi, l’association ouvre plusieurs postes dans le secteur. Infirmiers, psychologues, médiateurs, travailleurs sociaux, familles d’accueil, chefs de services : les offres sont accessibles dès aujourd’hui sur le site internet de Mlezi Maore. La campagne, mettant en avant des salariés volontaires pour illustrer le dynamisme de la structure sera visible sur les réseaux sociaux, sur les sites internet spécialisés mais également chez les partenaires locaux, régionaux et nationaux de l’emploi et de la formation. Mlezi Maore ambitionne de s’entourer de nouveaux professionnels, en particulier de futurs collaborateurs souhaitant s’investir sur le long terme et acquérir en continu de nouvelles expertises. Enfin, l’association accorde beaucoup d’importance au parcours de ses salariés, à leur évolution au sein du groupe en facilitant l’accès à la formation et en portant une meilleure attention concernant leurs aspirations professionnelles. Par cette campagne, Mlezi Maore entend confirmer son engagement en faveur de l’emploi local en cette période de crise sanitaire.”

Pour postuler, rendez-vous sur : https://www.mlezi-maore.com/emploi