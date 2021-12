Prostitution et ventes illégales dans le viseur de la police de Mamoudzou

“Les unités de nuit de la direction de la prévention et de la sécurité urbaine- police Municipale- de Mamoudzou ont mené des opérations dans le cadre de la prévention, la lutte contre la prostitution de rue et la lutte contre l’insécurité” indique la mairie dans un communiqué.





“Ce week-end, la brigade est intervenue avec le soutien de la brigade cynophile sur la rue descente vers le rond-point Zena Mdéré et entre la BFC et l’hôtel Caribou pour faire partir les prostituées qui exercent leur activité dans cette zone.





15 personnes ont fait l’objet de relevés d’identité et invitées à quitter les lieux. La police s’est positionnée sur le secteur avec gyrophare pour les dissuader. Ce dispositif sera pérennisé.



Un vendeur de cuisses de poulet et brochettes au bord de la route en bas du barfly sans autorisation ni respect des mesures sanitaires et d’hygiène à été contraint de fermer sa vente.

Assoupi sur le trottoir

Une personne en état d’ivresse manifeste a été retrouvé allongée entre le trottoir et la chaussée en face de la MJC de Mtsapéré et mise à l’abri par la police.



Pour des raisons de sécurité pour les piétons, des contrôles administratifs ont été effectués sur les restaurateurs occupant les passages piétons avec des tables, chaises et des chapiteaux sans autorisation. Des chapiteaux ont été démontés en présence de la police.

La Police municipale reste pleinement investie afin de garantir la quiétude des habitants de Mamoudzou” conclut le communiqué de la Ville.