Gare aux caries chez les bébés, les PMI s’engagent

Les bébés n’échappent pas aux caries dentaires, rappelle l’UFSBD Mayotte dans un communiqué conjoint avec les PMI (protection maternelle et infantile). En cause, la consommation de boissons sucrées dans les biberons et l’absence de brossage des dents, surtout le soir. Des caries non seulement douloureuses pour le bébé, mais qui peuvent avoir des conséquences à long terme.

“L’Union Française pour la Santé Bucco-dentaire (l’UFSBD), en partenariat avec l’ARS et le Conseil Départemental de Mayotte, souhaite sensibiliser les parents à l’hygiène bucco dentaire des tout petits. En effet, dès l’apparition des premières dents, il est nécessaire de lui brosser. Parce que malgré ce que l’on pense, des dents de lait cariées favorisent la déformation des dents définitives” informe le communiqué.

De fait, la carie précoce est “une maladie sévère qui touche couramment les jeunes enfants à Mayotte”. Et elle n’est pas à prendre à la légère. “C’est une carie qui se forme sur les dents de lait des enfants qui s’endorment avec un biberon contenant une boisson sucrée (le lait contient du sucre). Comme les dents de lait sont plus fragiles que les dents définitives, la carie peut faire un trou très rapidement, en attaquant d’abord l’émail des dents, puis la dentine et enfin la partie interne de la dent. Une infection peut alors se développer au niveau de la dent et provoquer de fortes douleurs et des abcès, nécessitant l’extraction des dents abîmées”.

Pour prévenir cette maladie, quelques conseils simples sont de mise : “STOP aux biberons pour s’endormir et aux biberons de boissons sucrées, pour les tout-petits” ; “Nettoyer les dents de bébé dès l’apparition de ses premières dents de lait, si possible 2 fois par jour et notamment au coucher et si les dents sont déjà abîmées ou que des douleurs se font sentir ou si vous avez un doute, consultez un professionnel de santé”.

En prévention, les PMI sont en première ligne. “Depuis le 1er décembre, vous pouvez vous rendre dans l’une des 15 PMI de l’île. Un(e) professionnel(le) de santé vous recevra, vous expliquera tout sur l’hygiène bucco-dentaire de votre enfant et vous remettra sa première brosse à dents. Celle-ci se fixe sur le doigt du parent qui pourra alors effectuer un nettoyage tout en douceur de la bouche de bébé. Et avant ses premières dents, pensez à lui nettoyer les gencives avec une compresse humide !”

Plus d’infos sur https://www.facebook.com/UFSBDMayotte