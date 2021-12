Ses enseignants étaient tout dépités : Abdallah Saïdina, meilleur élève de sa promo du CAP Maritime, était absent pour cause de grippe. Ce sont donc ses potes qui lui transmettront le chèque de 400 euros remis symboliquement par Robert Amis, ancien directeur du STM et titulaire du mérite maritime, et le LION’s Club France Austral. Ainsi que deux ouvrages, « Frégates » ainsi qu’un reportage qui le fera voyager, et naviguer « dans les glaces du Groenland » !

Le jeune Abdallah poursuivra son périple en métropole, vers un Bac professionnel maritime, il aura à choisir entre le pont et la machine. Le petit tour d’horizon parmi ses copains de cours de 2ème année de CAP, reste hésitant. Ali veut, « piloter les grands paquebots » pour « découvrir le monde », quand Lucien veut seulement « être sur la mer », ils ont tous deux testé leurs compétences à la barre des amphidromes. Samiel est intéressé par le métier de matelot, « sur de petits bateaux », et Halibou par le « Capitaine 3000 », un des diplômes de marine marchande. Seul Fatah veut être pêcheur.

« Une recrue de choix ! »

Devant leurs yeux, une preuve qu’on peut aller loin. Directeur technique du Services des Transports maritimes (STM), Jean-Luc Davatchi a commencé comme scout marin. Il gravit les échelons peu à peu, et intègre l’école de marine marchande de Marseille, d’où il sortira diplômé C1NM, le plus haut brevet. En 1995, ses navigations le font passer par Mayotte, où il rencontre sa femme, malgache, son cœur reste donc attaché à la région. Après sa retraite à 50 ans, la famille revient sur l’île, il effectue actuellement un contrat de 3 ans au STM. « Une recrue de choix », lance Robert Amis qui a dirigé ce service du conseil départemental en 2012.

Dans son discours, Jean-Luc Davatchi soulignera qu’en travaillant pour le conseil départemental, il continuait aussi « à servir l’Etat », on l’oublie trop souvent, et s’adressait aux jeunes, « ce n’est que le début pour vous, ne vous découragez pas ! ». Il était décoré chevalier de l’Ordre national du Mérite maritime.

A.P-L.