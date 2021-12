Contrôle des pistes illégales, trouées dans l’environnement

Plusieurs des routes du territoire étaient auparavant des pistes. Mais on voit naitre actuellement de nombreux tracés, qui donnent naissance à de nouvelles cultures après déforestation.

Des pistes illégales réalisées sans autorisation environnementale ont été visées par la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Mayotte (DEAL) accompagnée par la police intercommunale de l’environnement de la CCSUD, à Nyambadao sur la commune de Bandrélé. Elle ont procédé ce 24 novembre 2021 à un contrôle dans le cadre du plan d’actions de la Mission Interservice de l’eau et de la nature de Mayotte (MISEN).

“La réalisation de ces importants travaux de terrassement sur environ 5 hectares provoque des dégradations de l’environnement multiples : défrichement, atteinte à l’habitat d’espèces protégées, absence de gestion des eaux pluviales, provoquant une érosion des sols qui augmente le ruissellement et le risque d’inondation, et contribue à l’envasement

du lagon en détruisant les écosystèmes favorables à la faune et la flore lagonaire”, indique la préfecture. L’ouverture de ces pistes provoque également une urbanisation illégale dans des secteurs non autorisés au titre du plan local d’urbanisme.

La préfecture qui rappelle que ce type de projet est soumis à la loi sur l’eau. Des sanctions administratives sont engagées au titre du code de l’environnement. Des actions de surveillance sont régulièrement menées par les services de l’État, afin de préserver l’environnement et la ressource en eau.